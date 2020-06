Covid-19

O índice de volume de negócios nos serviços registou uma queda homóloga de 37,4% em abril, depois de ter diminuído 16,6% no mês anterior, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE salienta, contudo, que os dados não ajustados de sazonalidade e de efeitos de calendário apresentaram uma variação homóloga ligeiramente mais intensa em abril, apontando para uma descida de 38%, contra uma queda de 13,1% em março.

Todas as secções apresentaram descidas, sendo as três com maior peso no índice o comércio por grosso, comércio e reparação de veículos e motociclos; o alojamento, restauração e similares e os transportes e armazenagem, num mês de confinamento devido à pandemia de covid-19.