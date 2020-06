Covid-19

A União Europeia (UE) retomou hoje as negociações políticas de alto nível para um novo acordo comercial com a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP), anteriormente designada como ACP, suspensas devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a informação hoje divulgada pela Comissão Europeia, "a UE e a OEACP retomaram hoje as conversações ao mais alto nível político, as primeiras desde o início da pandemia, com o objetivo de fazer avançar as conversações e concluir um novo acordo pós-Cotonu", designação do anterior protocolo comercial, que deveria ter caducado em fevereiro passado, mas cujo prazo foi alargado até final do ano.

A participar nestas discussões está a comissária europeia responsável pelas Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, e o negociador-chefe da OEACP, o ministro de Relações Exteriores, Cooperação e Integração Africana do Togo, Robert Dussey, que devido à pandemia de covid-19 se reunirão a partir de hoje por videoconferência.