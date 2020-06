Actualidade

As receitas de serviços de comunicações em pacotes subiram 5,3% no primeiro trimestre, face a igual período de 2019, para 429,6 milhões de euros, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

"Este aumento de receitas ocorreu em simultâneo com o aumento do número de subscritores e com o anúncio de 'ajustamentos de preços' efetuados por alguns prestadores", adianta a entidade reguladora.

"As receitas das ofertas 4/5P [quatro e cinco serviços de comunicações] atingiram cerca de 271 milhões de euros no final de março (mais 6%), o equivalente a 63% das receitas totais", adianta.