Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias pessoas ficaram feridas após a explosão de uma bomba dentro de uma mesquita no oeste de Cabul, no Afeganistão, segundo uma autoridade do Governo afegão.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Arian, disse que uma bomba foi colocada dentro da mesquita, mas não adiantou mais pormenores sobre o caso.

A polícia isolou a área e ajudou a transferir os feridos para ambulâncias e hospitais próximos.