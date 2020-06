Actualidade

O Governo britânico pretende diluir os planos de controlos aduaneiros de mercadorias provenientes da União Europeia (UE) para aliviar a pressão sobre as empresas afetadas pela pandemia covid-19, foi hoje noticiado.

Em fevereiro, o governo britânico anunciou que as mercadorias provenientes da UE teriam de ser sujeitas a inspeções e declarações aduaneiras, mas o jornal Financial Times revelou hoje, com base numa fonte oficial não identificada, que Michael Gove, o ministro encarregado pelos preparativos relacionados com o Brexit, vai optar por "uma abordagem pragmática e flexível".

Em vez de controlos completos, o governo vai agora introduzir um regime temporário menos rigoroso em portos como Dover para facilitar a entrada de mercadorias da UE, adianta o Financial Times.