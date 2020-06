Actualidade

O treinador Custódio Castro disse hoje que o "problema" defensivo do Sporting de Braga é coletivo e não apenas da defesa, mas admitiu que a equipa tem que ser mais forte nesse aspeto na I Liga de futebol.

Os minhotos perderam com o Santa Clara na última jornada, por 3-2, com um número de golos sofridos pouco habitual, mas para o técnico, o problema é coletivo.

"Se Rolando vai jogar? Amanhã [sábado, com o Boavista, na 26.ª jornada] saberemos, mas esta não é uma questão da defesa, mas da equipa. Como se sabe, 'bons ataques ganham jogos, grandes defesas ganham campeonatos', temos que ser mais fortes no aspeto defensivos, mas isso não depende só da defesa ou do meio-campo", disse.