Actualidade

A programação regular do festival de curtas-metragens Shortcutz regressa na próxima quinta-feira às exibições em sala fechada, em Ovar, após várias sessões através da internet durante a quarentena geográfica imposta ao concelho, devido à covid-19.

Os organizadores dessa iniciativa do distrito de Aveiro afirmam que a noite de 18 de junho acolherá assim "o primeiro evento em sala e com público [presencial] a acontecer na cidade", depois de o município ter ficado em estado de calamidade de 17 de março a 17 de abril, e sujeito a um cerco sanitário que obrigava os residentes a isolamento domiciliário.

Durante esse período de confinamento, a organização do festival não esteve parada: "Entre 09 abril e 11 de junho, o Shortcutz Ovar realizou nove sessões 'online', exibindo as 30 curtas-metragens da seleção oficial [da última edição do festival], que tinham sido projetadas em sala em 2019".