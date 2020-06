Actualidade

A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que Angola, juntamente com Omã, Iraque e República do Congo, tem o risco de crédito mais elevado devido ao ambiente prolongado de preços baixos do petróleo.

"Os riscos para a análise soberana da qualidade do crédito são mais intensos para Omã, Iraque, Angola e República do Congo por causa do limitado espaço de manobra orçamental e pelas pressões exacerbadas de liquidez, que se refletem nos 'ratings' destes países", escrevem os analistas numa nota hoje divulgada.

A Moody's, que colocou o 'rating' de Angola em análise para uma eventual revisão em baixa em março, escreve que "o ambiente de preços do petróleo mais baixos durante mais tempo vai enfraquecer as posições externas e orçamentais de todos os exportadores de petróleo".