Covid-19

Famílias que perderam parentes na pandemia de covid-19 estão a exigir uma investigação pública independente sobre a maneira como o Governo britânico lidou com a crise.

Matt Fowler, do grupo Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, disse à BBC que a morte do seu pai poderia ter sido evitada "se as coisas tivessem sido tratadas de maneira diferente".

Fowler disse que o seu pai tinha "apenas 56 anos, pelo que, morreu muito, muito antes do tempo".