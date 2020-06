Actualidade

Um homem 92 anos morreu hoje na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião, no IC1, no concelho de Alcácer do Sal, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A fonte do CDOS indicou à agência Lusa que o alerta para a colisão entre os dois veículos foi dado às 08:42, ao quilómetro 553 do Itinerário Complementar (IC) 1, junto à localidade de Palma, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

Tratou-se de uma colisão de um pesado de mercadorias com um ligeiro de passageiros, que resultou numa vítima mortal, referiu a fonte.