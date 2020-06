Brexit

A União Europeia (UE) e o Reino Unido comprometeram-se a intensificar as negociações relativas ao futuro comercial "nas próximas semanas e meses", visando um acordo, disse hoje o negociador-chefe comunitário, dias antes de um balanço das discussões.

Numa declaração publicada na rede social Twitter após uma reunião do comité misto, o negociador-chefe da UE para a futura parceria comercial com o Reino Unido, Michel Barnier, indica que, "para dar todas as oportunidades às negociações", as duas partes "concordaram em intensificar as conversações nas próximas semanas e meses".

"A UE sempre esteve aberta a uma prorrogação do período de transição", ressalva o responsável, notando porém que, na reunião de hoje, o Reino Unido reiterou não querer prorrogar o período de transição.