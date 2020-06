Covid-19

A precariedade habitacional, laboral e a necessidade de utilização de transportes públicos são as principais causas para o aumento das infeções no concelho de Loures, anunciou hoje a autarquia, indicando que se registam 500 casos ativos.

O município de Loures, no distrito de Lisboa, é um dos concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo que regista mais casos positivos da covid-19, com um total acumulado de 1.383 desde o início da pandemia.