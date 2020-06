Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou hoje a registar 91% dos novos casos diários de infeção por covid-19, com 246 dos 270 novos doentes, mas a única morte reportada aconteceu na região Norte, segundo a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica em Portugal, a região de LVT reportou 91,1% dos novos casos, depois de na quinta-feira essa percentagem ter sido de 91,2%.

Na terça e na quarta-feira, LVT já tinha concentrado 92% das novas infeções, acima dos 78% registados na segunda-feira e dos 75% verificados no domingo. No sábado, a percentagem tinha sido semelhante às dos últimos dois dias, com 90%.