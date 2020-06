Actualidade

A Orquestra Filarmónica Portuguesa atua em 21 de junho no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito do 250.º do nascimento de Beethoven, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"Na comemoração do 250.° aniversário do nascimento de Ludwig van Beethoven, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, apresenta duas das mais emblemáticas obras deste grande compositor: a 5.ª Sinfonia, celebrizada pelo ritmo dos seus primeiros compassos, e o 5.º Concerto para piano, também conhecido como 'Imperador', o último dos concertos para piano e orquestra compostos pelo génio nascido em Bona", refere a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Ao piano irá estar "um dos mais representativos pianistas portugueses da sua geração, João Bettencourt da Câmara".