Actualidade

A nomeação de João Leão para ministro das Finanças foi primeira página num jornal em Goa, onde ainda há quem se lembre do pai e do avô, professor em Pangim, e recorde com orgulho as suas origens goesas.

O mais antigo jornal de Goa, "O Heraldo", destaca na primeira página da edição de quinta-feira as origens goesas de João Leão, "filho de Cláudio Fernandes (...), que emigrou para Portugal e vive em Lisboa", e neto do professor Leão, que deu aulas no liceu em Pangim, frisando que passará a ser o terceiro ministro de origem goesa, "além do primeiro-ministro António Costa (...) e do ministro do Planeamento, Nelson de Souza".

Em Goa, ainda há quem tenha tido como professor o avô de João Leão, na capital da antiga colónia portuguesa, ou tenha estudado com o pai, e garanta que a notícia encheu a comunidade de satisfação.