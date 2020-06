Actualidade

A agência de 'rating' Fitch destacou hoje que o rácio da dívida pública portuguesa face ao Produto Interno Bruto (PIB) deverá ser, em 2020, superior ao de 2014, mas assinalou a "tolerância" dos mercados devido à consolidação orçamental anterior.

"O recente estímulo orçamental de Portugal irá levar a dívida pública mais alto do que na crise das dívidas soberanas da zona euro", de acordo com a agência, que, por outro lado, assinala, numa nota divulgada hoje, que "a tolerância quanto à dívida aumentou depois de vários anos de consolidação orçamental".

A agência norte-americana refere que "as previsões orçamentais do Governo sugerem um compromisso continuado com a consolidação quando o impacto imediato do coronavírus passar", e não espera grandes alterações com a substituição de Mário Centeno por João Leão como ministro das Finanças.