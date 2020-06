Covid-19

A proporção de população brasileira com anticorpos para a covid-19 aumentou 53% em apenas duas semanas, segundo uma investigação científica realizada pela Universidade de Pelotas (Ufpel).

O levantamento faz parte da segunda fase de um projeto chamado Epicovid19, que contou com 31.165 testes e entrevistas realizados entre os dias 4 a 7 de junho em todo o país. A primeira fase do estudo aconteceu de 14 a 21 de maio, e contou com 25.025 testes e entrevistas.

A Ufpel informou que testes realizados em 83 cidades com 200 ou mais pessoas nas duas fases do levantamento apontaram que a proporção da população brasileira com anticorpos da covid-19 aumentou de 1,7% na fase 1 para 2,6% na segunda fase da investigação científica.