A associação de defesa do património Grupo Pró-Évora apelou hoje ao Governo para "corrigir a suborçamentação prevista" para o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, alertando que, caso contrário, fica com o "futuro comprometido".

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Grupo Pró-Évora chamou a atenção "dos responsáveis e da opinião pública para a urgência de corrigir a suborçamentação prevista", a qual, a manter-se, "compromete a atividade" da instituição.

O aviso de abertura dos concursos para seleção de nove diretores de museus e monumentos nacionais, de entre os quais o espaço museológico de Évora, foi publicado em Diário da República no passado dia 29 de maio.