Actualidade

O Governo turco classificou hoje como "inaceitável" e um "escândalo de dimensões históricas" o encerramento de 7.340 contas do Twitter na Turquia, associadas, segundo a empresa, "a redes de divulgação" de publicações favoráveis ao presidente turco.

A companhia norte-americana assinalou hoje em comunicado que as contas eliminadas estão associadas à "ala juvenil" do Partido da Justiça e Desenvolvimento (APK), no governo, e foram utilizadas para "amplificar as narrativas políticas favoráveis" aos conservadores islâmicos, no país presidido por Recep Tayyip Erdogan.

A empresa acredita também que esses "atores estatais" atacavam contas de entidades e organizações opositoras ao Governo, que foram "alvos repetidos de pirataria".