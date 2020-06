Actualidade

Os nove municípios que integram o Estrela Geopark foram distinguidos com o Prémio Geoconservação 2020, pela qualidade, pela diversidade e pelo "potencial impacte socioeconómico do trabalho desenvolvido no território", foi hoje anunciado.

A Associação Geopark Estrela, com sede na Guarda, refere em comunicado enviado à agência Lusa que o galardão foi atribuído pelo grupo português da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico) aos municípios que integram o Estrela Geopark: Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia.

"Este ano, 2020, o júri decidiu por unanimidade atribuir o Prémio Geoconservação 2020 à candidatura dos municípios que integram o território do Estrela Geopark, reconhecendo a qualidade, a diversidade e o potencial impacte socioeconómico do trabalho desenvolvido no território, com base na proteção e na valorização do património geológico e que levou ao reconhecimento internacional pelo Conselho de Geoparks Mundiais da UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura]", segundo a fonte.