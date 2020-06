Governo

A equipa de João Leão como ministro das Finanças vai ter três novos secretários de Estado, com as entradas de Cláudia Joaquim para o Orçamento, João Nuno Mendes para as Finanças e Miguel Cruz para o Tesouro.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o primeiro-ministro, António Costa, propôs hoje ao chefe de Estado estas nomeações, que foram aceites por Marcelo Rebelo de Sousa.

Outra mudança no Ministério das Finanças é a promoção de António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado a "número dois" da equipa, como secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.