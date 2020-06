Actualidade

"Marrom e Amarelo" é a história de dois irmãos, um branco e um negro, que é também uma história da discriminação racial no Brasil, escrita por Paulo Scott e editada este mês, em Portugal, pela Tinta-da-China.

Lançado no Brasil em 2019, este livro, que esgotou a primeira edição e já vendeu os direitos para uma adaptação cinematográfica, chega agora a Portugal, numa altura em que a luta mundial antirracismo foi colocada na ordem do dia pelo impacto mediático da morte de George Floyd, um cidadão negro de 46 anos, que morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), asfixiado por um polícia branco que lhe pressionou o pescoço com um joelho, durante mais de oito minutos, numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.

"Marrom e Amarelo" é um romance brasileiro, que retrata a discriminação racial no Brasil, um país de enorme mestiçagem, mas também conhecido por ter um racismo sistémico.