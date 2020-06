Covid-19

São Tomé e Príncipe registou hoje mais 11 casos positivos de covid-19, totalizando 650 infeções, indicou o Ministério da Saúde.

A porta-voz do ministério, Isabel dos Santos, disse à imprensa que estes 11 casos positivos resulta de 41 testes rápidos realizados nas últimas 24 horas.

A representante do Governo sublinhou ainda que os casos do novo coronavírus recuperados aumentou para 168 pacientes e na Região Autónoma do Príncipe resta apenas um paciente em isolamento domiciliar.