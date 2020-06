Covid-19

A economia cabo-verdiana deverá perder este ano 223 milhões de euros devido à pandemia de covid-19, o equivalente a mais de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) do país estimado para 2020, segundo o Governo.

De acordo com o relatório sobre a execução e medidas aplicadas durante o estado de emergência para conter a pandemia, que vigorou, de forma diferenciada por ilhas, de 29 de março a 29 de maio, a economia do arquipélago, assente no turismo, deverá perder este ano 24.723 milhões de escudos (223 milhões de euros).

"Pelo menos 8,7 milhões de contos [78,5 milhões de euros] terão sido perdidos em termos de riqueza nacional durante o período de emergência", lê-se no relatório, que o Governo entregou hoje ao parlamento.