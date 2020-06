Covid-19

O Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA) anunciou hoje que já foram recrutados cerca de metade dos 2.072 de participantes previstos para o Inquérito Serológico Nacional Covid-19

"O trabalho de campo do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 (ISN covid-19) continua a bom ritmo, tendo já sido selecionados, até ao final da segunda semana da fase de recrutamento, cerca de 50% do total de 2.072 de participantes previstos", refere o INSA num comunicado publicado no 'site'.

Segundo o instituto, o recrutamento dos participantes tem sido efetuado através da colaboração de 94 postos de colheita da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos e de 18 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, distribuídos por todo o país.