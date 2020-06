Actualidade

O Governo, através do Ministério das Finanças, considerou hoje que a adequação do IVA da luz aos escalões de consumo, proposta que recebeu 'luz verde' de Bruxelas, é inovadora, justa e ambientalmente responsável.

"O Governo considera que a solução apresentada por Portugal, e que não mereceu reparos do comité do IVA, é uma solução inovadora, ambientalmente responsável e socialmente justa", indicou, em comunicado, o Ministério das Finanças.

O Comité do IVA da Comissão Europeia não manifestou hoje oposição à mudança solicitada pelo Governo português para adequar esta taxa na fatura da luz ao escalão do consumo, podendo avançar com a medida, informaram fontes comunitárias.