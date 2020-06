OE2020

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) recusa o argumento do Governo de que a nova taxa sobre os bancos visa compensar a isenção do IVA nas operações e serviços financeiros, considerando que vem "pura e simplesmente sancionar as instituições.

"O adicional de solidariedade sobre o setor bancário não vem compensar qualquer vantagem fiscal concedida ao setor. Vem, pura e simplesmente, sancionar todos os bancos e sucursais a operar em Portugal", refere a APB num comunicado hoje emitido.

Em causa está a medida prevista na proposta do Orçamento do Estado Suplementar de criação de um adicional de solidariedade sobre o setor bancário, cuja receita, estimada em 33 milhões de euros, é consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.