Actualidade

A Via de Cintura Interna (VCI do Porto) cortada desde as 15:50 no sentido Freixo-Arrábida, devido a uma colisão rodoviária, reabriu ao trânsito cerca das 18:00, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

Segundo a fonte, as operações no terreno, nomeadamente de lavagem do piso, já terminaram, permitindo a retoma da circulação automóvel.

Esta tarde, pelas 15:50, uma colisão rodoviária entre dois carros ligeiros e um pesado de mercadorias obrigou ao corte de via.