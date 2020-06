Actualidade

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 12 jun 2020 (Lusa) - A Fundação José Saramago promove uma leitura do romance "Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas", pela voz de atores, numa sessão com transmissão 'online', nos dez anos da morte do escritor José Saramago, que se assinalam no dia 18 de junho.

"Uma década de saudade, mas não de ausência", sublinha a Fundação José Saramago (FJS), recordando todas as iniciativas relacionadas com o autor português vencedor do Nobel da Literatura e com a sua obra, que têm sido desenvolvidas.

É o caso da reedição de vários livros, o lançamento de dois romances inéditos, "Claraboia" e "Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas", um volume dos seus diários ("Último Caderno de Lanzarote") e uma conferência para entender o conjunto da sua criação, intitulada "Da Estátua à Pedra", recorda a fundação em comunicado.