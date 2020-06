Actualidade

Nove praias do concelho de Grândola "inauguram" hoje a época balnear na costa alentejana com a vigilância de nadadores-salvadores, incluindo Troia-Mar com a maior lotação autorizada de 3.500 utentes.

As praias de Melides, Aberta-Nova, Carvalhal, Comporta, Galé-Fontainhas, Pego, Troia-Bico das Lulas, Troia-Mar e Camarinhas, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, são as primeiras do litoral alentejano a contar com a presença de nadadores-salvadores, a partir de hoje e até 30 de setembro.

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as praias de Melides, Comporta, Carvalhal e Pego têm uma lotação máxima de 2.000 utentes cada, Troia-Bico das Lulas terá capacidade para 1.900 pessoas e Camarinha para 1.100 utentes.