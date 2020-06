Actualidade

O futuro da cultura e da criatividade estará em discussão, a partir de quinta-feira, no festival 'online' Oeiras Ignição Gerador, que conta com a participação de, entre outros, Vhils, Salvador Sobral, Grada Kilomba, Capicua, Matilde Campilho e Rui Horta.

"Entre 18 e 20 de junho vamos contar com mais de 40 artistas, decisores e pensadores de várias dimensões culturais nacionais e internacionais, reunidos num festival 'online' totalmente original e inovador, que promete reinventar a experiência no digital", refere a plataforma de reflexão, ação e comunicação, de cultura portuguesa, Gerador, sobre o Oeiras Ignição Gerador.

O cartaz do "primeiro grande fórum de discussão sobre cultura após o início da pandemia" da covid-19 inclui "mais de 40 nomes da cultura e criatividade", entre artistas (como Alexandre Farto - Vhils, Miguel Januário - ±maismenos± , Grada Kilomba e Vasco Araújo), ilustradores (Clara Não e Nuno Saraiva), músicos (Salvador Sobral, Capicua, Tó Trips, Benjamim, Luís Severo e Mundo Segundo), atores (Sara Barros Leitão, Maria João Luís, Mariana Pacheco, André Gago e Pedro Laginha), coreógrafos (Rui Horta) e escritores (Matilde Campilho), aos quais se juntam o comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca.