Covid-19

As viagens de passageiros, de e para o estrangeiro, a partir de Luanda têm início em 30 de junho, sujeitas às confirmações das autoridades sanitárias, sendo obrigatório o teste de covid-19 oito dias antes da data da viagem.

Um Decreto Executivo Conjunto dos Ministérios do Interior, dos Transportes, da Saúde e da Cultura, Turismo e Ambiente regulamenta, no âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública, para a prevenção e risco de propagação do vírus SARS-COV-2 e da pandemia covid-19, o regresso ao país de cidadãos nacionais e estrangeiros, titulares de autorização de residência, cartão de refugiado, vistos de investidor, de trabalho, de estudo e de permanência temporária.

O documento, publicado em Diário da República, de 12 de junho, regula o regresso ao país de cidadãos nacionais e estrangeiros residentes, a viagem dos cidadãos estrangeiros para os respetivos países, viagens oficiais, entrada e saída de carga, mercadoria e encomendas postais, ajuda humanitária, emergências médicas, escalas técnicas, entrada e saída de pessoal diplomático e consular e transladação de cadáveres, sendo admissíveis até dois acompanhantes, excetuando os falecidos afetados por covid-19, cuja transladação é proibida.