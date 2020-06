Actualidade

A Comissão Eleitoral (CE) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou improcedente o requerimento apresentado pelo FC Porto contra a candidatura da deputada do PS Cláudia Santos à liderança do Conselho de Disciplina, na lista encabeçada por Fernando Gomes.

Em comunicado publicado hoje no sítio oficial do organismo federativo, a CE considera também que o FC Porto "não tem legitimidade ativa para formular junto da CE da FPF a pretensão que expõe, nomeadamente, a de indeferimento da candidatura" de Cláudia Santos a Presidente do Conselho de Disciplina da FPF.

Segundo a comissão, "não vinga" a tese dos requerentes de que "a candidata ao cargo de Presidente do Conselho de Disciplina da FPF, é ou aparenta ser pessoa desprovida de imparcialidade, de isenção e de retidão da sua conduta, visando em particular os requerentes e os seus dirigentes e agentes desportivos.