Covid-19

O total de óbitos relacionados com a pandemia de covid-19 na Rússia, em abril, aumentou para 2.712, mais do dobro do número oficial anteriormente conhecido, divulgou hoje a agência estatal Rosstat.

O registo anterior apontava para 1.152 mortos na Rússia em abril, devido ao novo coronavírus, mas as autoridades explicaram que esta contagem tinha em consideração apenas os casos em que a covid-19 era determinada como a principal causa de morte.

No final de maio, o Ministério da Saúde russo anunciou que iria rever os seus critérios de contabilização de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que sugerem a contabilização também de causas secundárias e casos suspeitos.