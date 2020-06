Actualidade

Governo, Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e grupo de contacto para a paz oficializaram hoje o primeiro encerramento de uma base militar do principal partido da oposição, no âmbito do processo de paz no país.

"Hoje, tenho o prazer de informar que, no âmbito do reinício das atividades de desmilitarização, desarmamento e reintegração (DDR), foi oficialmente encerrada a primeira base militar da Renamo", referiu, em comunicado, Mirko Manzoni, enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique e presidente do grupo de contacto.

Esta foi a primeira de 16 bases a encerrar, referiu fonte do processo à Lusa.