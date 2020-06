Actualidade

O Presidente polaco, o conservador Andrzej Duda, criticou hoje a "ideologia LGBT", comparando-a com a "doutrinação" da época comunista, num ato de campanha para as eleições presidenciais de 28 de junho.

"Respeito todas as pessoas, mas não permitirei a ideologização das crianças, porque é essa a minha responsabilidade para com a Polónia e a juventude polaca", afirmou Duda, um independente próximo do Partido da Justiça e Desenvolvimento (PiS), num comício na localidade de Brzeg, no sudoeste do país.

O Presidente argumentou que a geração dos seus pais não lutou "durante 40 anos para expulsar a ideologia comunista das escolas" para que agora se aceite a "vinda de outra ideologia, ainda mais destrutiva para o ser humano".