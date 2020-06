Actualidade

O Serviço Secreto dos Estados Unidos admitiu o uso, este mês, de gás pimenta para dispersar manifestantes em frente da Casa Branca, para que o Presidente passasse, após quase duas semanas a negar o uso de um agente lacrimogéneo.

A admissão, este sábado, do corpo que trata da segurança do Presidente, Donald Trump, acontece quando há novos protestos em todo o país devido à violência policial contra os afro-americanos, incluindo uma manifestação com pelo menos 300 pessoas no cento de Washington.

O incidente a que se referiu o Serviço Secreto aconteceu no dia 01 de junho, quando agentes federais dispersaram subitamente os manifestantes no Parque Lafayette, contíguo à Casa Branca, para que o Presidente norte-americano pudesse sair da sua residência, cruzar a praça e fazer-se fotografar em frente de uma igreja com uma bíblia na mão.