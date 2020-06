Actualidade

O Governo sul-coreano apelou hoje à Coreia do Norte para que respeite os acordos bilaterais alcançados até agora, depois de Pyongyang ter ameaçado romper os seus laços com Seul e de a ter ameaçado com uma potencial ação militar.

"O Governo está a levar a sério a situação atual e o Sul e o Norte devem aderir a todos os acordos" que alcançaram anteriormente, afirmou o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, numa declaração divulgada pela agência noticiosa local Yonhap.

A declaração do Ministério surge horas depois de Kim Yo-jong, a irmã mais nova do líder norte-coreano e vice-diretora do Departamento da Frente Unida (um poderoso organismo do partido único que gere as relações com o Sul) ter defendido a rutura com o país vizinho e autorizado o exército a tomar as medidas necessárias.