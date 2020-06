Covid-19

Quatro meses após o primeiro caso de covid-19 no Egito, o diretor-adjunto do África CDC traça um "cenário misto" da evolução da pandemia no continente africano, onde, defende, a propagação da doença ainda está controlada.

"Quando olhamos para onde estávamos em fevereiro e onde estamos agora, o cenário é misto. Na maioria dos países, o gráfico [da evolução epidémica] é muito suave e em alguns - poucos - países, o gráfico é muito acentuado, com a transmissão a acontecer muito rapidamente", disse Ahmed Ogwell Ouma.

O diretor-adjunto do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) e especialista em saúde pública falava, em entrevista à agência Lusa, a partir de Adis Abeba, Etiópia.