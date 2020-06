Actualidade

O vice-Presidente brasileiro desvaloriza os mais de 30 pedidos de destituição contra o chefe de Estado, Jair Bolsonaro, e garantiu à Lusa que o atual Governo tem estabilidade para aguentar até 2022, data final do mandato, e até tentar uma reeleição.

"Se eu não acreditasse que nós temos estabilidade para aguentar até 2022, estaríamos numa situação complicada. Tem sido comum, aqui no Brasil, aqueles que perderam um processo eleitoral entrarem com algum tipo de argumentação na justiça, (...) em busca de vencer um processo, uma vez que não venceram nas urnas. (...) Temos plenas condições, sim, de irmos até 2022 e, quem sabe, caso o Presidente se recandidate, sermos reeleitos", afirmou o general Hamilton Mourão.

Em declarações à agência Lusa, em Brasília, o vice-Presidente do Brasil abordou também as recentes alianças que Bolsonaro tem procurado estabelecer com o "centrão", bloco informal na Câmara dos Deputados que reúne parlamentares de partidos de centro e centro-direita.