Actualidade

A guerra civil na Líbia estará hoje em discussão numa reunião de alto nível entre os ministros do Exterior e da Defesa da Rússia e da Turquia, em Istambul, confirmou o Governo turco numa nota oficial.

O encontro foi decidido numa conversa telefónica entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e ocorre num dia em que o ministro do Exterior do Irão também se encontra na capital turca para discutir "assuntos regionais", de acordo com outra nota emitida pelo Ministério do Exterior turco.

A Turquia apoia o Governo de Acordo Nacional da Líbia, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem rejeitado, nos últimos dias, o acordo de cessar-fogo proposto pelo Egito, ao contrário da Rússia, que apoia os rebeldes liderados por Jalifa Hafter.