Actualidade

A explosão de um camião-cisterna numa estrada no leste da China provocou 19 mortos e mais de 170 feridos, disseram hoje as autoridades.

A potência da explosão do camião-cisterna, que transportava gás líquido, provocou ainda o colapso de edifícios e fábricas em redor do acidente, levantando nuvens de fumo negro, quando vários carros foram destruídos pelas chamas.

As autoridades locais disseram que 172 pessoas ficaram feridas na explosão, que aconteceu no sábado, perto da cidade de Wenling, na província de Zhejiang, no leste da China.