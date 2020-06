Covid-19

O Irão anunciou hoje que o país registou mais de 100 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, o que não acontecia há dois meses, e mais de 2.400 novos casos de infetados pelo novo coronavírus.

As autoridades de saúde iranianas registaram 107 novos óbitos pelo novo coronavírus entre o meio-dia de sábado e o meio-dia de hoje, disse Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde, elevando o total para 8.837 mortos no país.

"É muito doloroso para nós anunciar esse número de três dígitos", disse Lari durante uma conferência de imprensa televisionada.