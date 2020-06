Actualidade

As negociações entre Egito, Sudão e Etiópia sobre uma grande barragem no rio Nilo vão ser retomadas esta semana, anunciaram hoje os três países africanos, apesar de o Cairo acusar os etíopes de impedirem progressos na resolução de diferendos.

Os três países não conseguem chegar a um acordo através das diversas conversações mantidas ao longo dos últimos anos, que sofreram uma interrupção inesperada, em fevereiro, quando a Etiópia rejeitou uma proposta elaborada pelos Estados Unidos e acusou a administração de Donald Trump de tomar partido pelo Egito.

A construção da Grande Barragem do Renascimento, pela Etiópia, no rio Nilo Azul, com um custo de 4,6 mil milhões de dólares (4 mil milhões de euros), está concluída em mais de 70% e pretende fornecer energia elétrica aos 100 milhões de habitantes da Etiópia, mas tem sido uma questão fraturante entre os três principais países da bacia do maior rio africano.