Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou hoje 90,75% dos novos casos de infeção relacionados com a covid-19, com 206 dos 227 novos doentes, seguida pelo Norte com cerca de 5,29%, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados do último boletim epidemiológico da DGS revelaram que a região de LVT registou 206 novos casos de infeção entre 227 totalizados em Portugal.

Seguem-se a região Norte (+12), Centro (+6), Algarve (+2) e Alentejo (+1).