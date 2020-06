Afeganistão

Os talibãs mataram ou feriram mais de 400 membros das forças de segurança afegãs, na passada semana, denunciou hoje o Governo do Afeganistão, acusando os rebeldes de estarem a intensificar os ataques.

"Na passada semana, os talibãs realizaram 222 ataques contra forças afegãs. Mataram e feriram 422 (soldados e polícias)", disse hoje o porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian, numa conferência de imprensa em que acusou os talibãs de estarem a prejudicar as negociações de paz em curso.

Arian disse ainda que os talibãs estão a atacar imãs, com o propósito de colocarem "pressão psicológica" sobre o Governo afegão.