O Governo francês reforçou hoje o tom das críticas sobre a interferência turca na Líbia, garantindo que não pode deixar passar o que considera ser "a forma inaceitável" como a Turquia instrumentaliza a NATO.

"Os turcos comportam-se de maneira inaceitável, instrumentalizando a NATO e a França não pode deixar passar", referiu a presidência francesa citada num comunicado da agência France Press.

A França, que ao longo de vários meses tem multiplicado as acusações contra as ambições regionais turcas, ficou irritada com o que considera ser uma "política cada vez mais agressiva e assertiva da Turquia, com sete navios turcos posicionados ao largo da Líbia, uma violação ao embargo de armas".