Actualidade

A associação ambientalista Zero manifestou-se hoje contra a asfaltagem de uma estrada em duna primária na Fonte da Telha, em Almada, obra que que o Governo, através da Agência Portuguesa do Ambiente, aprovou.

A associação ecológica afirma, em comunicado, que na passada semana tiveram início, na Fonte da Telha, no concelho de Almada, obras de requalificação do acesso à praia que incluem o alcatroamento de um acesso em terra batida, localizado em duna primária, na envolvente da Área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica.

A Zero considera que as obras em curso "vão, não apenas vão impermeabilizar de forma dramática um troço considerável junto à linha de água e à arriba fóssil", mas também "permitir aumentar o acesso e a implantação de mais atividades numa zona já sensível e vulnerável às alterações climáticas e à subida do nível do mar".