O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) foi hoje reeleito para um novo mandato de cinco anos, anunciou hoje a instituição financeira com sede no Cairo, no final da assembleia anual de acionistas.

"A decisão foi anunciada no Cairo, no seguimento da 27.ª Assembleia Anual dos Acionistas, que este ano se realizou através da circulação de resoluções devido à pandemia de covid-19", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

No discurso de aceitação do segundo mandato à frente desta instituição financeira multilateral, Benedict Oramah disse querer "uma África onde as fundações do acordo de livre comércio [AfCFTA, na sigla em inglês] são colocadas de forma expedita para que os 84 mil quilómetros de fronteiras que nos dividiram possam começar a cair" e vincou a importância do acordo.