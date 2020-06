Covid-19

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, apelou hoje aos partidos políticos para aprovarem o Orçamento de Estado "ajustado à realidade económica e social", após a pandemia da covid-19.

"Todos temos de estar do mesmo lado", enfatizou o chefe do governo espanhol aos jornalistas, depois da Conferência de Presidentes e quando questionado sobre se as propostas do Unidos Podemos (extrema-esquerda) e Ciudadanos (centro-direita) são compatíveis.

Sánchez vincou que Espanha passou por um "período sem precedentes" que conduzirá a uma crise económica e social, perante a qual o Governo apela à unidade e, por ela, estende a mão a "todas as forças parlamentares e políticas" para recuperar a senda do crescimento.